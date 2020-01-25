ضعف حركة البناء يخفض استهلاك الاسمنت في الأردن

انخفض استهلاك المملكة من مادة الاسمنت المصنعة محليا العام الماضي بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع عام 2018، جراء ضعف حركة نشاط قطاع البناء.

وحسب رئيس جمعية المستقبل لتجار الاسمنت محمد أبو صوفة، بلغ استهلاك السوق المحلية من مادة الاسمنت العام الماضي 1ر3 مليون طن مقابل 1ر4 مليون طن خلال عام 2018.

واشار إلى ان التراجع يعود لانخفاض حركة النشاط في قطاع العقار ومحدودية المشروعات الانشائية التي تنفذ من الجهات الرسمية التي تعتبر المحرك الاساسي للقطاع محليا.

واعرب ابو صوفة في تصريح لــ (بترا)، عن امله بأن يشهد العام الحالي نشاطا اكبر لجهة تنفيذ المشروعات الحكومية التي تعطي دفعا قويا لنشاط السوق العقاري في ظل توفر فائض كبير من مادة الاسمنت المصنعة محليا.