ضمن احتفالاتها بمئوية الدولة “الأردنية” تنشر وثائق ومحطات في تاريخ الدولة

عمان- الغد- بدأت الجامعة الأردنية بنشر وثائق ومحطات مهمة في تاريخ الدولة الأردنية، لتكون أولى انطلاقات فعاليات احتفالاتها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية (1921/2021).

وتضمنت الوثائق التي سيتم نشرها من خلال مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام على موقع الجامعة الأردنية ujnews2.ju.edu.jo”” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”facebook.ujnews”، وعبر إذاعة الجامعة، محطات مهمة حول الدولة الأردنية وملوك بني هاشم وتاريخ الهاشميين، والهاشميين والقدس، ونشر وثائق حول تأسيس الجامعة الأردنية.

وستتضمن الفعاليات عقد سلسلة من الندوات على مدار العام تحاكي التضحية التي جسدها الملوك الهاشميين والأردنيين، وتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية خلال مائة عام، بالاضافة إلى أنه ستقام مجموعة من المعارض بالصور والوثائق تحاكي مسيرة الأردن ونهضته منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى إلى اليوم.

وقال مدير المركز الدكتور سلامة النعيمات إن الجامعة تفخر بوجود مركز متميز استطاع من خلاله الدارسين والباحثين إضافة الكثير من ابداعاتهم ومؤلفاتهم المتعلقة بتاريخ بلاد الشام عامة وتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية خاصة.

يذكر أن المركز تأسس عام 1972، وأولت الجامعة الأردنية هذا المركز اهتمامها منذ نشأته وسعت لتزويده بأكبر عدد ممكن من المخطوطات والوثائق الأصلية المصورة، إضافة إلى سجلات المحاكم الشرعية وسجلات الأوقاف والبلديات والصحف والمجلات والمراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة وتقارير ومؤلفات السفراء والقناصل والرحالة والخرائط التاريخية، مع مراعاة أن يكون ذلك بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً على نحو أصبح المركز واحداً من المعالم الرائدة في تشجيع البحث العلمي والعناية بالوثائق الوطنية.