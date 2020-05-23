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ضمن خطة الإخلاء: 267 مسافرا يصلون عمان قادمين من الدوحة

منذ ساعتين
مسافرون قادومن قطر ينهون إجراءاتهم في مطار الملكة علياء الدولي -(بترا)
مسافرون قادومن قطر ينهون إجراءاتهم في مطار الملكة علياء الدولي -(بترا)

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عمان – وصلت مساء امس السبت طائرة من دولة قطر الشقيقة ضمن خطة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في اخلاء المسافرين الأردنيين العائدين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج وكان على متنها (267) مسافراً، وتم استقبالهم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار، حسب التعليمات الصادرة من خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقامت فرق من الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتطهير وتعقيم المطار بعد انتهاء الرحلة وصولاً بالمطار لبيئة آمنة وجاهزة لاستقبال المسافرين ضمن الخطط المتبعة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. -(بترا)

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