ضمن فعاليات منتدى التواصل الاجتماعي العالمي في 20 الشهر الجاري اطلاق جائزة التواصل الاجتماعي-الأردن

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ٩ تشرين الثاني ٢٠١٩: يعقد منتدى التواصل الاجتماعي العالمي في العاصمة عمان يوم 20 من الشهر الجاري في فندق سانت ريجس في عمان بحضور كبار قادة التسويق ونشطاء التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم، للتعريف باستخدامات منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك، تويتر، انستغرام وغيرها” تحت عنوان ” البيانات المؤثرة واهميتها في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”

وقال الرئيس التنفيذي للمؤتمر أيمن إرشيد، أنه وبعد نجاح منتدى التواصل الاجتماعي العالمي على مدى السنوات الماضية حقق المنتدى نموًا متسارعًا، ليصبح اليوم المحطة الأهم لقطاع الأعمال في المنطقة، وسيتطرق المنتدى إلى استراتيجيات والعمليات التي تنفذها شركات عالمية الاكثر نجاحاً في العالم في التسويق لمنتجاتهم والتي لاقت رواجاً في بلادهم وعلى صعيد العالم.

كما أشار إرشيد الى إطلاق جائزة التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططها التسويقية، وتتبع أفضل الممارسات لهذه المنصات، وطرقا ابداعية ومحتوى مبتكر للتواصل مع جمهورها.

وتفتح الجائزة باب المشاركة لجميع الشركات الرقمية وشركات التسويق والإعلان وشركات العلاقات العامة الموجودة في الأردن للمشاركة في الجائزة، حيث آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 تشرين الثاني الجاري. ويمكن تقديم الطلب عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.wsmforum.com

وتضم الجائزة عدة فئات هي: الشركة ذات الاستخدام الأفضل لفيسبوك، الشركة ذات الاستخدام الأفضل لتويتر، الشركة ذات الاستخدام الأفضل لإنستغرام ، أفضل حملة للبنوك على منصات التواصل الاجتماعي، جائزة المؤثر المتميز، جائزة أفضل حملة للمؤسسات خيرية أو غير ربحية، أفضل استخدام ليوتيوب، بالإضافة إلى جائزة الحملة الأكثر انتشارا.

وحول المعايير والعوامل التي تأخذ بها الجائزة، بين الرئيس التنفيذي للمنتدى أيمن ارشيد أنها تعتمد بشكل رئيسي على “جودة وأصالة المحتوى على كافة منصات التواصل الاجتماعي، ومدى الابتكار في استخدام هذه المنصات، بالإضافة إلى مدى تفاعل المتابعين والمعجبين وحتى النقاد”.