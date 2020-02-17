ضوء أخضر طبي لبرشلونة للتعاقد مع بديل لديمبيلي المصاب

مدريد – أفاد مصدر مقرب من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين ان نادي برشلونة نال الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا من لاعبه المصاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

وأفاد المصدر وكالة فرانس برس ان اللجنة الطبية في الليغا أتاحت لبرشلونة التعاقد مع لاعب خارج فترتي الانتقالات المتعارف عليهما (في فصل الصيف وشهر كانون الثاني) يناير)، بعد دراسة التقارير الطبية التي أرسلها النادي الكاتالوني بشأن مهاجمه الفرنسي في نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، تجيز إحدى المواد القانونية في المسابقات المحلية على السماح للفريق بنيل رخصة استثنائية للتعاقد مع لاعب خارج فترات الانتقال، بحال كانت فترة غيابه تتجاوز خمسة أشهر. وأوردت الصحيفة أن برشلونة قدم الملفات اللازمة بهذا الشأن، إضافة الى أن مهاجمه تعرض للإصابة بعد إغلاق باب فترة الانتقالات الشتوية.

وسيكون أمام بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، مهلة 15 يوما للتعاقد مع لاعب لتعويض غياب مهاجمه البالغ من العمر 22 عاما، والذي يرجح غيابه لفترة ستة أشهر بعد خضوعه في 11 شباط/فبراير الحالي لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الفخذ الأيمن.

وبحال فشل برشلونة في اتمام ذلك خلال المهلة، تصبح الرخصة لاغية.

ويتزامن غياب ديمبيلي مع افتقاد برشلونة لخدمات مهاجمه الآخر الأوروغوياني لويس سواريز الذي خضع في كانون الثاني/يناير الماضي لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ويتوقع ان يغيب لفترة أربعة أشهر.

وبموجب القوانين المرعية الاجراء، لن يتمكن برشلونة من الحصول على شهادة الانتقال الدولية بشأن هذا التعاقد، ما يعني ان عليه التعاقد مع لاعب يحمل شهادة إسبانية (أي يلعب في البطولات المحلية بغض النظر عن أي درجة من الدوري)، أو لاعب غير مرتبط بأي نادٍ.

وفي مطلق الأحوال، لن يتاح لبرشلونة إدراج لاعبه الجديد في تشكيلته المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث بلغ النادي الكاتالوني الدور ثمن النهائي، ويستعد للحلول ضيفا على نابولي الإيطالي في مباراة الذهاب في 25 شباط/فبراير.

وبحسب التقارير الصحافية الإسبانية، يدرس برشلونة خيارات عدة في هذا المجال، مع تداول أسماء مثل البرازيلي ويليان جوزيه (ريال سوسييداد)، أنخل رودريغيز (خيتافي)، لوكاس بيريز (ألافيس)، الكرواتي أنتي بوديمير (ريال مايوركا)، أو الدنماركي مارتن برايثوايت (ليغانيس).

ويضم خط المقدمة لبرشلونة في الوقت الراهن ثلاثة لاعبين هم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي انطوان غريزمان واللاعب الشاب أنسو فاتي، علما بأن تشكيلة النادي الكاتالوني كانت تضم أيضا كارليس بيريز، لكن الأخير معار حاليا الى نادي روما الإيطالي.

ويسعى برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث تواليا، وهو يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف غريمه ريال مدريد، بعد خوض كل منهما 24 مباراة من أصل 38.