ضوء أخضر مع تحفظات من اللاعبين لاستئناف موسم “NBA”

لوس انجليس – طلب لاعبو دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مزيدا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع النهائي على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو بـ22 فريقا من اصل 30، بعد تعليقه منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد موافقة 29 من الاندية الثلاثين المشاركة في الدوري، على خطة الاستئناف، عبّر اللاعبون عن موافقة جزئية مع بعض تحفظات على التفاصيل.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري، حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا من اصل 30.

جاء في البيان بعد اتصال جماعي عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين: “يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الاطراف الى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب”.

واشارت شبكة “اي اس بي ان” ان اللاعبين وافقوا في المبدأ على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقا، لكنهم بحاجة الى تسوية التفاصيل الدقيقة.

