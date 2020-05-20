“ضيف الاتحاد” يكافئ أعضاءه أثناء تواجدهم في المنزل

أبوظبي– يُقدّم ضيف الاتحاد، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، 40 % من الأميال الإضافية لأعضائه عند أول تحويل لنقاط الولاء إلى أميال ضيف الاتحاد، والتي يكتسبونها عبر تشكيلة واسعة من البرامج الشريكة على امتداد المصارف وخدمات الاتصالات والفنادق.

ومن بين العروض الأحدث التي يوفرها شركاء ضيف الاتحاد، إتاحة الفرصة للأعضاء لكسب واسترداد أميالهم أثناء التزامهم بالبقاء داخل بيوتهم. ويُعدّ ضيف الاتحاد أحد برامج الولاء الرائدة، حيث يحرص على استمرار إبرام شراكات جديدة توفر للأعضاء مختلف الفرص لمكافأة أنفسهم، سواء كان ذلك عبر شركاء السفر أو الخدمات المتعلقة بأنماط الحياة.

وفي هذا الخصوص، تحدّث ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: “نؤكد التزامنا وحرصنا على مواصلة مكافأة ضيوفنا حتى أثناء بقائهم في المنزل في ظل هذه التحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وذلك من خلال توفير المزيد من المزايا المجزية والشيّقة. إننا فخورون بما يحتضنه برنامجنا من عروض ومكافآت، ونحرص على تطويرها وتعزيز مختلف الطرق المبتكرة أمام ضيوفنا لكسب واسترداد المزيد من الأميال.”

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقات ائتمان ضيف الاتحاد المشتركة للدفع على امتداد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند، مواصلة كسب أميالهم لدى كل عملية شراء يقومون بها عبر بطاقاتهم. ففي مقابل كل 1 دولار أميركي ينفقونه لدى الجابر للبصريات سواء بشكل مباشر في المتجر أو عبر الإنترنت، يحصل الأعضاء على 5 أميال من أميال ضيف الاتحاد. كما يحصلون مقابل كل 100 درهم ينفقونها لدى El Grocer، مشغّل متاجر سوق بلانيت، وتعاونية الاتحاد، وسيليكت، على 20 درهما لدى تسوقهم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بتلك المتاجر.