طائرات الاحتلال تستهدف موقعا شمال قطاع غزة

غزة- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عدة غارات على أحد المواقع، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة “وفا”، بأن طائرات حربية إسرائيلية من طراز “F16” استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل، موقعا شمال البلدة، ما أدى إلى تدميره.

وأضاف أن مركبات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد صباح اليوم مواطنا ونكّلت بجثمانه بواسطة جرافة عسكرية، قبل أن تختطفه، وأصابت إثنين آخرين، شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.