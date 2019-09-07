طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

غزة– شنت طائرات الاحتلال، منتصف الليلة، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة “صفا” الفلسطينية أن طائرة استطلاع قصفت موقع “عسقلان” شمال بلدة بيت لاهيا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال قبل ذلك بوقت قصير مرصدا للمقاومة في بلدة بيت حانون بالتزامن مع إطلاق نار عشوائي صوب أراضي المواطنين الزراعية.

وأضاف بأن طائرة إسرائيلية أغارت بعد ذلك على موقع للمقاومة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر عبرية في وقت سابق سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة “سديروت” مما ألحق أضرارا مادية.

وأوضحت المصادر أن سقوط الصاروخ تسبب بحريق محدود في المكان دون وقوع إصابات.

بينما ذكر الناطق بلسان الجيش أنه جرى رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف.