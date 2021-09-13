طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في غزة

غزة– قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين،عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، عدة مواقع في غزة ، أحدها للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، والاخر في منطقة “معن” شرقي خانيونس، والثالث على الطريق الساحلي غربي خان يونس جنوب القطاع، اضافة الى موقع فلسطين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وموقع الـ”17″ سابقًا غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الذي خلف اضرارا كبيرة في المنازل والممتلكات.-(بترا)