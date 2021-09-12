طائرات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الأحد، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع في وسط وجنوبي القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً فورياً حول الغارات.

وأعلن الاحتلال، مساء السبت، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة هو الثاني خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية”.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وفجر السبت، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، ‏رداً على “إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو إسرائيل مساء الجمعة”، بحسب بيان لجيش الاحتلال. (وكالات)