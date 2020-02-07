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طائرات بدون طيار تقيس درجات حرارة سكان الصين لمواجهة كورونا

منذ 34 دقيقة
صورة حرارية التقطتها طائرة بدون طيار - ارشيفية
صورة حرارية التقطتها طائرة بدون طيار - ارشيفية

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بكين – تستخدم الصين طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية لفحص درجات حرارة السكان في مسعى منها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما تقوم تلك الطائرات بايصال الإمدادات الطبية كأقنعة الوجه، والمواد الغذائية الى المناطق المعزولة.

وذكرت وسائل اعلام ومحطات تلفزة تابعة للدولة الصينية : أنه يمكن لأجهزة المراقبة عالية التقنية، تحديد الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارة الجسم، وإبلاغ حالته إلى المسؤولين.

تجهيز طائرة بدون طيار قبل إطلاقها لقياس درجات حرارة سكان الصين - أرشيفية
تجهيز طائرة بدون طيار قبل إطلاقها لقياس درجات حرارة سكان الصين – أرشيفية

وأوضح التقرير، ان السلطات الصينية نشرت في جميع أنحاء الصين طائرات بدون طيار للقيام بالعديد من المهام، بما فيها توصيل الطعام وأقنعة الوجه والمواد المطهرة، للوقاية من فيروس كورونا الذى أدى إلى مقتل مئات الصينيين حتى الآن.

وتقوم تلك الطائرات بقياس درجات الحرارة المشاة، واكتشاف وتحديد ومراقبة الشخص المصاب بارتفاع درجات الحرارة، حتى لو كان وسط حشد من الناس.

وتعمل الطائرات دون طيار ايضا على ايصال الإمدادات داخل العديد من المقاطعات الصينية المعزولة، مثل أقنعة الوجه، وإرسال الخضروات إلى السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية.

يشار إلى ان الصين، نشرت من قبل فريقا من الروبوتات في دوريات لقياس درجة حرارة المشاة فى مراكز التسوق بمدن شانغهاي وشيان وقويانغ والمطارات المختلفة، تعمل على قياس درجات الحرارة للمواطنين خلال تجولهم، كما تذكر المارة بغسل أيديهم وارتداء أقنعة الوجه، كما تبلغ الشرطة في الحال، إذا اكتشفت الروبوتات شخصا لا يرتدى قناع الوجه. -(بترا)

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