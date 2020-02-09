طائرة أممية ثانية تقل مرضى يمنيين تصل إلى المملكة

عمان – وصلت الى عمان، مساء امس السبت، الطائرة الاممية الثانية التي تقل 23 مريضا يمنيا، بحسب ما افاد به المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

واوضح المكتب الاقليمي في بيان اصدره اليوم الاحد، وحصلت (بترا) على نسخة منه، ان المرضى الذين وصلوا الى العاصمة عمان، ضمن الجسر الطبي الجوي للأمم المتحدة لنقل المرضى اليمنيين للعلاج في الاردن، سينضمون الى ستة اطفال كانوا قد وصلوا الى عمان الاسبوع الماضي، ما يرفع العدد الكلي للمرضى اليمنيين الذي وصلوا عبر الجسر الجوي للأمم المتحدة لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية الى 29 مريضا.

واضاف البيان، ان الامم المتحدة مستمرة بنقل المرضى اليمنيين للعلاج في الأردن ومصر.

يذكر ان هؤلاء المرضى، يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والكلى والتشوهات الخلقية وغيرها، ولا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه داخل اليمن.

— (بترا)