“طائرة البقعة” تجتاز المطبات وتحلق بقوة صوب “الممتاز”

خالد المنيزل

عمان – اجتازت “طائرة البقعة” كافة المطبات التي منعتها من التحليق خلال العام 2017، لتعود للطيران بقوة صوب الدوري الممتاز خلال العام الماضي، وتعود إلى مكانها الطبيعي الذي بقيت فيه خلال 40 عاما من العطاء، وهي تنافس بقوة على المراكز المتقدمة بين الأربعة الكبار.

ويقول مدير نشاط الكرة الطائرة بالنادي باسل عرار، أن إدارة النادي عملت خلال العام الماضي خطة لإنقاذ الفريق، ووضعت كافة امكانات النادي بخدمة فريق الطائرة، من خلال إعادة نجوم الفريق إلى التدريب، والتعاقد مع لاعبين محترفين من السودان، بقيادة المدرب رزق أبو سردانة، والتف الجمهور حول الفريق الذي أعطى بسخاء لتعود الطائرة البقعاوية إلى التحليق من جديد وعودتها إلى مكانها الطبيعي في الدوري الممتاز، بعد أن ظفر الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى العام الماضي.

عودة الطيور المهاجرة

يؤكد عرار أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة الفريق بقوة إلى ميادين اللعبة والمنافسة على القاب بطولاتها، بعد قيام النادي باسقطاب الطيور المهاجرة من أبناء النادي، حيث تم التعاقد مع صانع الألعاب محمد الناجي، وعودة اللاعب عبدالرحمن غانم، وهناك تواصل مع الشقيقين محمد وأحمد الشخريتي، والشقيقين محمد وعبدالله راتب واللاعب أحمد النجار للعودة للفريق، وبين أن إدارة النادي تنتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا لتسمية مدرب لفريق الطائرة.

أبو سردانة يحلق بنجاح

نجح المدرب رزق أبو سردانة مع عدد من أبناء النادي المخلصين، بعودة اللحمة إلى فريق الطائرة، وقيادة الطائرة البقعاوية إلى التحليق من جديد، والهبوط إلى بر الأمان بين فرق الممتاز بعد عام واحد من الهبوط.

ويقول أبو سردانة أن إدارة النادي وفرت كل أسباب النجاح للفريق ماليا ومعنويا، بدعم كبير من إدارة النادي بقيادة رئيس النادي عمر خميس، وبدعم من رئيس لجنة الكرة الطائرة باسل عرار.

ويؤكد المدرب أبو سردانة، أن دعم جمهور البقعة الذي وقف خلف الفريق في كافة مبارياته، كان له الأثر الكبير في تحفيز اللاعبين على تقديم مباريات كبيرة منحتهم التفوق والعودة الى الدوري الممتاز.

ومثل فريق البقعة في رحلة العودة اللاعبون: محمد هديب، علي ثامر، محمد الحارثي، علي سيف، عفيق سيف، حسن غانم، سلطان وشاح، أحمد جعارات، أحمد الشخريتي، زيد الريان، والمحترفان السودانيان مهند وعبدالهادي.

دموع الفرح والحزن

يقول اللاعب علي ثامر إن دموع الفرح أنسكبت على خده، وسط فرحة شديدة لا يمكن وصفها فور إعلان فوز بالبقعة بلقب دوري الدرجة الأولى بالكرة الطائرة، بعد الفوز المثير على المشارع، ولا ينسى في تلك اللحظة الأطفال وهم يقفزون من الفرح، وكذلك جمهور النادي الذي حضر للملعب وهو يمني النفس بالفوز.

ويؤكد اللاعب ثامر قائد الفريق انه شعور لا يوصف عندما يرى السعادة بعيون الجميع داخل اروقة المخيم، وهم يتبادلون التهاني وكلمات الإطراء والفخر بالفوز وعودة الفريق للممتاز.

ويؤكد اللاعب علي ثامر ان رحلة العذاب الماضية لن تعود على ابناء النادي، وأن الطائرة البقعاوية ستواصل التحليق بقوة، مطالبا ادارة النادي الاهتمام بالواعدين الذين هم أمل استمرارية الفريق في المستقبل.

ويستذكر اللاعب علي ثامر لحظة هبوط الفريق للدرجة الأولى، بأنها كارثة وكأنها هدمت تاريخ وعطاء أجيال دافعت عن الوان النادي سنوات طويلة، وكانت تدفع من جيوبها وعرقها من اجل بقاء الطائرة البقعاوية تواصل التحليق وتنافس على الألقاب.

ويبين انه عاش مع الفريق عاما مليئا بالحزن والذكريات الصعبة، خاصة وان الفريق في ذلك العام تناثر وابتعد عن النادي لأسباب مالية وإدارية.