“طائرة” الكرمل تستعيد الصقر وتتعاقد مع لاعب فنزويلي

مصطفى بالو

عمان- أكد المدير الفني لفريق الكرمل لكرة الطائرة خالد العبدي، أن لاعبيه يتمتعون بجاهزيه كبيرة، مشيرا إلى تطلع الفريق للمنافسة على لقبي الدوري وكأس الأردن، وتغيير الشكل الذي ظهر عليه في الموسم الماضي عندما نجا من الهبوط.

وبين العبدي أن مجلس إدارة النادي وفر كل وسائل الدعم للفريق، ونظم البطولة العربية التي تنطلق مبارياتها الاثنين المقبل، لتقديم الكرمل بالشكل الذي يتناسب مع عراقته ورعايته لإرثه في الكرة الطائرة.

وحول آخر أخبار استعدادات واستقطابات الفريق، أجاب العبدي في تصريحات لـ”الغد”: “توصلنا لاتفاق مع محترف فنزويلي يشغل المركز 4، وسيصل خلال أيام لتعزيز الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين، حين استعدنا خدمات المعد المخضرم فارس الكردي، وابن النادي سليمان الصقر الذي احترف في ألمانيا، وإسلام دراغمة، وكذلك تعاقدنا مع قائد المنتخب الوطني المعد يعقوب القهوجي، ومع الليبرو أحمد الصقر، ولدينا مجموعة مميزة من العناصر الشابة مثل خالد هلال، محمد بخيت، ياسين مراجنة، محمد صالح، صهيب البلاونة، مصطفى حاتم ، محمد مراجنة، والليبرو محمد نور”.

وأضاف: “انتظمنا في خطة تدريب منذ شباط (فبراير) الماضي، وخضنا وجبات تدريبية مكثفة وعددا من المباريات الودية، مع منتخب الرجال وشباب الحسين، وتوفر لنا بطولة الكرمل مباريات احتكاكية من العيار الثقيل، حيث يشارك فيها منتخب مصر تحت 21 سنة وتجمع فرق لبنان في فريق الصرفند، وفرق الضفة الغربية في فريق القدس، إضافة إلى الوحدات”.

وزاد العبدي: “ستكون البطولة الودية بمثابة البروفة التحضيرية النهائية قبل انطلاق المسابقات المحلية، ونوجه طموحنا نحو سدة الألقاب، والانتصار لعراقة النادي وإرث اللعبة، حيث تتوسط خزائن النادي كؤوس العديد من الألقاب المحلية، ويستند فريق الكرمل إلى قاعدته الجماهيرية، التي تتميز بالوفاء والوقوف خلف الفريق في السراء قبل الضراء، ونعول عليها الكثير في منافسات الموسم 2023”.

وعن انطباعه عن نظام الدوري الحالي الذي يقام من مرحلتي الذهاب والإياب خلافا للمواسم السابقة، قال العبدي: “أنا من أنصار هذا النظام وإن كان يضيق فرص التعويض على جميع الفرق ويصعبها على الفرق الباحثة عن الألقاب، إلا أنه يشعل فتيل المنافسة، ويجبر الأجهزة الفنية واللاعبين على تحمل مسؤولية كل نقطة وكل شوط، وعموما ستشهد منافسات الموسم الحالي منافسة قوية، تبعا لما كشفته خريطة استعدادات الفرق، وتسلحها بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين”.

ومن جانبه، قال نجم فريق الكرمل وقائد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي: “فريق الكرمل في الموسم الحالي مختلف، وعمل إداريا وفنيا بما يتناسب مع مكانته الكبيرة وإرثه التاريخي بالكرة الطائرة، وتغلفنا المعنويات العالية وروح الفريق الواحد، ونملك فريقا متجانسا ومتناغما ومميزا من الناحية الفنية، على صعيد نجوم الخبرة والشباب، وتنظيم النادي للبطولة العربية، وفر لنا فرصة احتكاكية تنافسية كبيرة، سترفع مؤشر جهوزيتنا نفسيا وبدنيا وفنيا وتكتيكيا للمنافسات المحلية”.