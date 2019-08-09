“طائرة” الناشئين تبدأ مبارياتها التحضيرية للبطولة العربية الثلاثاء

خالد المنيزل

عمان– يختتم المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة، اليوم السبت، تدريباته المكثفة استعدادا للبطولة العربية للناشئين بالكرة الطائرة، والتي ستقام في عمان خلال الفترة ما بين 4-14 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة الجهاز الفني والتدريبي المكون من المدير الفني إبراهيم فيليب، والمدربين وليد العسود ورائد الحمود.

وسيتم التركيز في تدريب اليوم على خطط اللعب الهجومية والدفاعية وأساليب الإرسال، واللعب بتشكيلات مختلفة قبل خوض المباريات الودية الرسمية، التي تبدا إعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي عضو الاتحاد ومدير البطولة العربية للناشئين د. عيسى العلاونة، الجهاز الفني والتدريبي بعد ظهر اليوم، في مقر اتحاد الكرة الطائرة في صالة قصر الرياضة، من أجل وضع الجدول النهائي لمباريات المنتخب مع نظيره المنتخب السوري، والتحضير لمعسكر تركيا.

ويخوض منتخب الناشئين، عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، مباراة ودية مع فريق نادي شباب الحسين في قاعة النادي، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب للبطولة العربية، بينما يستعد فريق شباب الحسين لبطولة كأس الأردن التي تنطلق يوم 16 الحالي، حيث سيلعب شباب الحسين مباراته الأولى أمام فريق نادي عيرا.

المنتخب السوري يصل الأربعاء

إلى ذلك، يصل الى عمان يوم الأربعاء المقبل، وفد المنتخب السوري للناشئين بالكرة الطائرة، لإجراء 3 مباریات ودیة مع المنتخب الوطني في عمان خلال الفترة ما بين 14-18 من آب (اغسطس) الحالي، بعد أن تم الإنتهاء من استصدار تصاريح الدخول الرسمية للوفد الضيف أول من أمس الخميس.

ومن المنتظر، أن تقام كافة المباريات في صالة قصر الرياضة، وبين مدير المنتخب الوطني سمير سلايمة، أن أولى المباريات ستقام يوم الخميس المقبل، وتوقع أن تتواصل المباريات تباعا يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل أن یتوجه وفد منتخب الناشئين الى تركیا لإقامة معسكر تدریبي خارجي خلال الفترة ما بين 20-30 من الشهر الحالي، یلعب خلاله عدة مباریات ودیة مع الفرق التركیة.

ویقود المنتخب الوطني المدیر الفني إبراھیم فیلیب، ویضم الوفد المدربین ولید العسود ورائد الحمود، واللاعبون: راكان السماك ومحمود النقیب وفھد نعمان ولؤي المدني ومحمد صالح الصقر وأسامة مرعي ومھند دودین ومیكائیل إبراھیم ومحمود عبدالعزیز وعبدالجبار السماك وعبدالرحمن الخصاونة ویاسین مراجنة.

ارتياح للقرعة

عبر المدير الفني للمنتخب الوطني إبراهيم فيليب، عن إرتياحه لنتائج قرعة البطولة العربية للناشئين بالكرة الطائرة في عمان، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني الى جانب منتخبي سلطنة عمان ومنتخب فلسطين في المجموعة الثانية.

وكان فيليب، قد اختار مواجهة المنتخب الفلسطيني في مباراة الافتتاح التي ستقام عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة السادس من أیلول (سبتمبر) المقبل، تسبقها عند الساعة الحادیة عشرة مباراة منتخبا البحرین والإمارات، تلیها عند الساعة الواحدة ظهرا مباراة الكویت والعراق، ویلیها عند الساعة الثالثة بعد الظهر مباراة السعودیة ومصر، وعند الساعة الخامسة یلعب منتخب لبنان مع المغرب.

وستقام كافة منافسات البطولة في صالة قصر الریاضة، وصالة الأمیرة سمیة بنت الحسن في مدینة الحسین للشباب، ویُشارك فيها 13 فریقاً. وتم سحب القرعة الأسبوع الماضي في مقر الاتحاد العربي في البحرين، ووفق لائحة بطولات الاتحاد العربي، تم وضع الفرق التي جاءت بالمراكز الأربعة الأولى في منافسات البطولة العربیة الرابعة عشرة التي اقیمت العام 2017، على رؤوس المجموعات الأربع في القرعة، وهي بحسب ترتیبها البحرین وسلطنة عمان والعراق والسعودیة، وتالیا قرعة البطولة:

– المجموعة الأولى: البحرین، الامارات وقطر.

– المجموعة الثانیة: سلطنة عمان، فلسطین والأردن.

– المجموعة الثالثة: العراق، الجزائر والكویت.

– المجموعة الرابعة: السعودیة، مصر، لبنان والمغرب.