“طائرة” الوحدات تتحضر للموسم الجديد بمواجهة شباب الحسين غدا

مصطفى بالو

عمان- يكثف فريق الوحدات لكرة الطائرة تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني محمد نعمان، حيث من المقرر أن يخوض عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، في صالة “الشهيد محمد الدرة” في نادي الوحدات، أول لقاءاته الودية أمام شباب الحسين، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق مسابقة كأس الأردن التي يستهل الوحدات لقاءاته فيها بمواجهة المشوار عند الساعة 5 من مساء السبت الموافق 17 تموز (يونيو) الحالي في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

فاضل: خطة لاستعادة البريق

وحول هدف الوحدات في منافسات الموسم الحالي 2021، قال عضو الهيئة الإدارية مدير النشاط محمد فاضل: “تعتبر كرة الطائرة إرثا تاريخيا في نادي الوحدات، وهو الفريق الذي فرض نفسه قطبا مهما للعبة إلى جانب شباب الحسين، وان غاب عن منصات التتويج في السنوات الأخيرة، إلا أن لدى إدارة النشاط بالاتفاق مع المدير الفني وبمباركة ودعم الهيئة الإدارية، الرغبة في استعادة البريق للوحدات على منصات التتويج للموسم الحالي، واستطعنا جلب رعاية للنشاط من خلال “شركة عياد للسيراميك-الراعي الرسمي للفريق-، في خطوة جادة تؤكد السعي وراء استعادة ألق وحضور الطائرة الوحداتية ورفدها بأفضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية”.

وتابع: “كما أسلفت انطلقنا في خطة واثقة، والتي شرعنا في تنفيذها منذ سنتين، واعتمدنا على رفد الفريق الأول بمجموعة من المواهب الشابة، وهي التي تفرض نفسها حاليا في صفوف الفريق، وتسير جنبا إلى جنب أسماء الخبرة، والحمدلله التحضيرات تسير كما يرام، ولبينا طلب المدير الفني نعمان بدعم صفوف الفريق بالشقيقين يوسف وأحمد خشان، والمشهود لهما في ساحة الكرة الطائرة المحلية، وكنا قد كسبنا توفيق يوسف رسميا على كشوفات الوحدات، وأتممنا أمس التعاقد مع شقيقه أحمد”.

نعمان: الوحدات إلى مكانه الطبيعي

من جانبه، أكد نعمان، جاهزية فريق الوحدات للمنافسة على ألقاب الكرة الطائرة بالموسم الحالي، قائلا: “هاجسنا يتلخص في إعادة فريق الوحدات إلى مكانه الطبيعي فوق منصات تتويج الموسم الحالي، وإيقاف مسيرة الغياب القسري عن الألقاب في المواسم السابقة، ونقدر وقفة ودعم الهيئة الإدارية الحالية والسابقة، وسعيها لتوفير كافة أسباب النجاح ومن أهمها الدعم المالي بوجود الراعي “عياد للسيراميك” ما سهل مهمة دعم صفوف الفريق، وتقديم التوليفة التي نراها قادرة على تحقيق طموحات الوحدات وجماهيره، ورغم أن فريق الوحدات يفتقد أسماء ونجوما كبيرة، إلا أن سياسة الاحلال والتجديد التي طبقناها منذ مواسم، سهلت عملية تقديم جيل جديد للعبة، إلى جانب تطعيمه بأسماء الخبرة، وتعزيز بعض المراكز بهدف تقديم التشكيلة الأمثل والأقدر للدفاع عن ألوان فريق الوحدات”.

وحول تعزيز صفوف فريق الوحدات بالشقيقين خشان، قال نعمان:” عانينا منذ انطلاق التدريبات من ضعف في بعض مراكز اللعب، لاسيما في المركزين 4 و2، وقلبنا أوراق لاعبي الكرة الطائرة المحلية، ووجدنا في الشقيقين خشان ضالتنا تبعا لمستوياتهما الكبيرة المعروفة في الساحة المحلية، ولما يملكانه من إمكانات فردية لإشغال المركزين، وحصلت إدارة النشاط على الضوء الأخضر من الهيئة الإدارية، وجرت المفاوضات بسلاسة بين الطرفين ووفقنا في كسب توقيعهما على كشوفات فريق الطائرة، ونتمنى ان يحالفهما التوفيق في تقديم الإضافة النوعية التي نصبو لها خلال مسابقات الموسم الحالي التي باتت على الأبواب”.

خشان: الوحدات ناد كبير

على صعيد متصل، قال لاعب المنتخب الوطني والوحدات حاليا يوسف خشان لاعب فريق وادي موسى السابق: “أشعر بالسعادة باللعب لناد بحجم نادي الوحدات، صاحب التاريخ والجماهيرية الجارفة، والانضمام إلى صفوف فريق الطائرة الذي طالما شكل قطبا مهما للعبة وفي جعبته الكثير من الألقاب المحلية، وسرعان ما اندمجت في صفوف الفريق الذي تغلفه الأجواء الأسرية، والعمل بروح الفريق إداريا وفنيا ولاعبين، رغم الصعوبات التي واجهتنا بسبب التوقفات وغياب المسابقات لفترة طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وافتقادنا للمنافسات المحلية الاحتكاكية، ورغم فترة الاستعداد القصيرة، إلا أن منظومة الوحدات تتطلع للعودة الى منصات التتويج في مسابقات كرة الطائرة للموسم 2021”.