“طائرة” الوحدات تضع الخطوط العريضة لاستعداداتها بقيادة نعمان

مصطفى بالو

عمان – يستعد فريق الوحدات للكرة الطائرة، للتحليق من جديد نحو منصات تتويج الموسم الجديد 2021، بعد أن أوكلت الهيئة الإدارية الحالية للنادي برئاسة العين وجيه عزايزة، إلى نجم الفريق الأسبق محمد نعمان قيادة الفريق في الموسم الحالي، بتنسيب من مدير نشاط الكرة الطائرة بالنادي محمد فاضل، بهدف استعادة بريق الفريق، ووعد النادي بتوفير كل سبل الدعم أسوة بنشاطي كرة القدم وكرة السلة، لاستمرار أنجازات الوحدات رياضيا في جميع الألعاب التي يرعاها.

محمد فاضل: عهد جديد

ورد مدير نشاط الكرة الطائرة لنادي الوحدات محمد فاضل على استفسارات “الغد” قائلا: “جلسنا مع الهيئة الإدارية لنادي الوحدات مؤخرا، وتلخص الحديث حول توفير جميع أشكال الدعم من قبل الهيئة الإدارية لنشاط الكرة الطائرة، سواء على صعيد الفريق الأول، أو فرق الفئات العمرية بالنادي، وتوسيع القاعدة واستقطاب المواهب من مدارس المنطقة المجاورة، بهدف إحياء روح الإرث التاريخي للنادي في نشاط الكرة الطائرة، والعودة الى منصات التتويج في مختلف مسابقات الموسم الجديد، ولدينا أسماء معروفة بالفريق الأول، التي نعتبرها أسماء الخبرة، ونضيف إليها عنصر الشباب، مع تقديم مزيج نمضي في إعداده، وفق خطة عمل طويلة المدى، وسنعمل على التدرج فيها بحسب وضوح أجندة الموسم الجديد من قبل اتحاد اللعبة”.

نعمان: انطلاق التدريبات غدا

على صعيد متصل، قال المدير الفني لفريق الوحدات محمد نعمان: “نقدر وقفة ودعم مجالس إدارات نادي الوحدات لنشاط الكرة الطائرة، رغم الهزات وقلة الدعم المالي التي تعرضت لها اللعبة محليا، ونثمن وقفة الهيئة الإدارية الحالية ووعودها بدعم الفريق بكل ما يلزم، وتم وضع الخطوط العريضة مع مدير النشاط محمد فاضل، وسنكثف اجتماعاتنا خلال الفترة المقبلة، وتتوجه نقاشاتنا نحو مصلحة اللعبة وسبل الدفاع عن عراقتها واستعادة ألق الفريق وإنجازاته وصولاته في المنافسات المحلية للموسم الجديد 2021”.

وحول موعد انطلاق الاستعدادات والأسماء التي يرتكز عليها فريق الوحدات، أجاب نعمان: “حددنا في إدارة نشاط الطائرة، الأول من شباط (فبراير) المقبل، موعدا لانطلاق تدريبات فريق الكرة الطائرة الأول، حيث اجتمعنا مع لاعبي الفريق مؤخرا، ونقلنا لهم تصور ودعم الهيئة الإدارية الحالية، واتفقنا على العديد من الأمور التي تصب في مصلحة الفريق، ودفعه نحو منصات تتويج الموسم الجديد، وحرصنا على أهمية انطلاق التدريبات مبكرا بهدف التعامل مع أجندة الاتحاد التي ستتضح خلال اليومين المقبلين بعدما تم إلغاء مسابقات الرجال الموسم 2020 بسبب جائحة كورونا”.

وتابع: “يرتكز فريق الوحدات على العديد من أسمائه المعروفة في تشكيلة الموسم الجديد، والتي كما أسلفت تعتبر مزيجا من عنصري الخبرة والشباب، مثل عودة حسن وخالد شباب ومحمد القطامي وسائد الحسن ومحمد جمال وحسن عبدالله وفهد نعمان وميكائل أبو سخن وأيهم جبارة ومحمد النقيب وجميل أبو خطاب وأحمد نافز، ويملك اللاعبون العزيمة والمعنويات العالية والحماس، لانطلاق التدريبات والعودة إلى صالات المنافسات بحثا عن إنجازات جديدة لنادي الوحدات في الاستحقاقات المقبلة”.