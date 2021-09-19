رياضة محلية

“طائرة” الوحدات تعبر أجواء المشارع في الدوري الممتاز

منذ 42 دقيقة

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عمان-الغد- عبرت “طائرة” الوحدات أجواء المشارع بسهولة، وخطفت الفوز بنتيجة 3-0 بواقع 25-12، 25-20، 25-14، في المباراة التي شهدها قصر الرياضة بمدينة الحسين الشباب، لحساب الجولة الخامسة من دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، والتي رفع معها الوحدات رصيده إلى 8 نقاط، باحثا عن موطئ قدم بين الأربعة الكبار على سلم الترتيب، فيما بقي رصيد المشارع عند نقطة وحيدة.
-مثل الوحدات : يوسف خشان، أحمد خشان، محمد جمال، أيهم جبارة، محمد القطامي، فهد نعمان، عودة حسن، أحمد نافز، نعمان محمد نعمان، أحمد نافز، والليبرو خالد شباب، والليبرو الواعد جميل أبوخطاب.
-مثل المشارع: محمد خلف، أحمد محمد، بلال سويدي، صالح حسين، قيس شاهر، مؤيد إبراهيم، مؤمن خالد، والليبرو عبدالله حسان.

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