“طائرة” الوحدات تكثف استعداداتها وتغازل “الكأس والدوري”

مصطفى بالو

عمان- يكثف فريق الوحدات للكرة الطائرة استعدادته للموسم المقبل، وعينه على استعادة صولجان الزعامة التي يبتعد عنها منذ عدة سنوات، مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس الأردن التي حدد اتحاد اللعبة موعد انطلاقها في 17 تموز (يوليو) المقبل، والتي يستهل فيها الوحدات مشواره بملاقاة فريق المشوار، عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، وتتواصل طموحاته للمنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الممتازة الذي تنطلق مبارياته في آب (أغسطس) المقبل.

تدريبات يومية

أكد المدير الفني محمد نعمان، أن فريق الوحدات للكرة الطائرة يتدرب بشكل يومي في صالة الشهيد محمد الدرة في مقر نادي الوحدات، مشيدا باهتمام ومتابعة الهيئة الإدارية للمحافظة على الارث التاريخي لطائرة الوحدات، والمتابعة والاهتمام من خلال عضو الهيئة الإدارية ومدير النشاط محمد فاضل، مشيرا الى الأجواء النفسية المريحة التي غلفت اجتماع الهيئة الإدارية المؤقتة الحالية برئاسة د.فهد البياري ومنظومة فريق الكرة الطائرة، بما يعزز مسيرة إنجازات نادي الوحدات لجميع نشاطاته وفرقه الرياضية.

وأضاف نعمان:”يبدي اللاعبون رغبة كبيرة في استعادة حضور فريق الوحدات في المنافسات المحلية المقبلة، وسط التزام وحماس كبيرين يغلفان التدريبات، والتي نتنقل فيها بين الاعداد البدني والطروحات التكتيكية، ولعل اجتهاد الهيئة الإدارية السابقة من خلال مدير النشاط في استقطاب شركة راعية لفريق الكرة الطائرة الأول، يعزز الجاهزية النفسية ما ينعكس على الفائدة الفنية في تجهيز الفريق، وتقديمه بالشكل الذي يتناسب مع اسم وتاريخ وانجازات وجماهيرية نادي الوحدات”.

مفاوضة لاعب منتخب فلسطين

وكشف نعمان عن المفاوضات التي تجرى مع لاعب منتخب فلسطين للشباب محمد عز الدين، قائلا:” نحاول في نادي الوحدات وإدارة نشاط الطائرة ضم لاعب منتخب فلسطين الذي يحمل الجواز الأردني، وسبق أن شارك منتخب بلاده في البطولة العربية للشباب في عمان، خاصة أن اللاعب يتمتع بمواصفات بدنية وفنية رائعة، حيث يشغل اللاعب ابن 19 ربيعا مركز “السنتر” ما يشكل إضافة نوعية للفريق، مبينا أن حسم الأمور بشكل نهائي يتتضح يوم بعد غد الأحد، خصوصا وأن هناك تردد من قبل عائلته تبعا لصغر عمر اللاعب، في ظل رغبتها الكبيرة لتمثيل ولدها لفريق الوحدات في المنافسات المحلية المقبلة”.