بيلوسي تصل العاصمة التايوانية

أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية من المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.

طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانيةبيلوسي تعوق اتفاق بايدن مع بكين

وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج “C-40C”، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وبدأت في خفض ارتفاعها من أجل الهبوط

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن” في حال زارت بيلوسي تايوان. (روسيا اليوم)