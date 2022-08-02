آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

بيلوسي تصل العاصمة التايوانية

5:54 م2022-08-02

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية من المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.

طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانيةبيلوسي تعوق اتفاق بايدن مع بكين
وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج “C-40C”، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وبدأت في خفض ارتفاعها من أجل الهبوط

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن” في حال زارت بيلوسي تايوان. (روسيا اليوم)

5:54 م2022-08-02
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock