طائرة تغادر من مطار الملكة علياء إلى إربد محملة على الشاحنات

احمد التميمي

اربد – تصل خلال اليومين المقبلين طائرة مدنية تقلع من مطار الملكة عالية متوجه الى مدينة اربد محملة على ناقلات كبيرة لتكون المشروع السياحي الاول من نوعه على مستوى الاردن والخامس على مستوى الوطن العربي والتاسع على مستوى العالم.

ووفق صاحب المشروع احمد السيلاوي ان المشروع فريد من نوعه وسيكون معلم سياحي اضافي فريد من نوعه على مستوى العالم، وسيتم تجهيز الطائرة بما يلزم ليكون وجهة سياحية لجميع سكان الاردن.

واشار الى ان مدة رحلة الطائرة من المطار إلى إربد ستبلغ نحو 48 ساعة، إذ سيرافق الطائرة كوادر من الأمن العام وإدارة السير وكوادر من شركة الكهرباء التي ستعمل على إزالة أي عوائق أو أسلاك قد تعترض سير الطائرة، وكوادر من وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى وبلدية اربد الكبرى، وبلدية المفرق.

وقال ان الطائرة ستتحرك من مطار الملكة علياء الدولي عن طريق بوابة الشحن الجوي، باتجاه شارع 100 الدولي باتجاه المفرق، إلى شارع دوار الدبابة.

واضاف ان الطائرة ستصل إلى تقاطع حوشا، دخولا إلى منطقة فاع باتجاه اشارة السايبر ستي، وستمر الطائرة بالطريق المؤدي إلى مخيم الحصن، وصولا إلى مركز دفاع مدني الحصن، مرورًا من شارع إربد عمان الرئيس، باتجاه شارع الكسارات، وصولا إلى الطريق الدائري، دخولا بمنطقة إيدون، وصولا إلى الموقع الرئيسي بجانب مطعم الهرم.