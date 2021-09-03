طائرة تقل سياحا من روسيا البيضاء تصل العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – حطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة اليوم الجمعة طائرة تقل سياحا من روسيا البيضاء .

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، الجمعة ، قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز: إن وصول الطائرة الى العقبة، وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة كافة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.

وأضاف أن حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن، تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، لا سيما وأن المملكة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي، والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وانفتاح لكافة القطاعات للعودة الى ما قبل كورونا مع اتباع بروتوكولات وسائل الوقاية الصحية .

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إن وصول السياح الأجانب يحمل نتائج إيجابية مستقبلية للحركة السياحية في المملكة، مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة إلى العقبة، تسهم بشكل لافت للنظر في ازدياد حركة السياحة الوافدة.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة، وقال “نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات التي تحمل سياحا للمملكة خلال الفترة المقبلة”.

وقال مدير عام شركة ترافكو، الشركة المستقبلة للسياح، باولو نوشيرينيو، “إن قدوم السياح يأتي نتيجة جهود مشتركة قامت بها الشركة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية”، لافتا إلى أن الشركة تعمل بجد في الأسواق البلاروسيا (روسيا البيضاء) مما أوجد قبلة مناسبة في الأردن كوجهة سياحية .