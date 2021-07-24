طائرة حج مسيحي تصل المملكة اليوم

محمد أبو الغنم

عمان- أكد مصدر سياحي مطلع أن طائرة حج مسيحي قادمة من نيجيريا تصل إلى المملكة اليوم الأحد.

وأكد المصدر لـ”الغد”، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطائرة النيجيرية تقل 300 سائح. مبينا أن مدة إقامة السياح ستكون أسبوعا على أقل تقدير.

وبين أن الخطوة إيجابية في تنشيط السياحة الدينية ونقطة انطلاق لعودة الزخم للسياحة تدريجيا.

وبلغ عدد زوار موقع المغطس العام 2019 نحو 200 ألف زائر. كما يذكر أن موقع عماد السيد المسيح (المغطس) يعد أحد المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، كونه من أقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم، وقد أسهم ذلك بمضاعفة أعداد الزوار بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى ان عودة الزخم للسياحة سيدعم الدخل السياحي الذي يشهد حالة من التراجع جراء جائحة كورونا.

وتراجع الدخل السياحي 77.6 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وحسب بيانات المركزي، هبط الدخل السياحي الى 175.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ780 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مقدار تراجع الدخل السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 604 ملايين دينار عن الربع الأول من العام 2020.