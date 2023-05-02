طائرة سياحية عارضة من التشيك تحط في العقبة

حطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، طائرة سياحية عارضة من التشيك مدعومة من هيئة تنشيط السياحة ومن خلال وكيلها من الأردن شركة تانيا تورز.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تقل الطائرة على متنها 189 سائحا من اصل 4680 سائحا متوقعا، بواقع 26 رحلة سياحية حتى نهاية تشرين المقبل، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا لاستقطاب سياح إلى الأردن من التشيك.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الرحلات إيجابا على حركة القطاع السياحي وتزيد أعداد السياح القادمين للمملكة.

وأشار عربيات الى إن الشركة سيكون لها رحلة سياحية أسبوعيا حتى تشرين الثاني المقبل بمعدل إقامة أسبوع لكل رحلة.