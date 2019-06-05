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طائرة سياح من سلوفاكيا تدشن أولى الرحلات السياحية القادمة للعقبة

منذ 9 ساعات
العقبة

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احمد الرواشدة
العقبة – حطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة مساء اليوم اول طائرة قادمة من سلوفاكيا تقل على متنها ١٩٠ سائحا ضمن خط منتظم وبشكل أسبوعي .
وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت أن وصول هذه الطائرة اليوم يعتبر تدشين لخط سياحي مباشر ما بين سلوفاكيا والعقبة وبواقع طائرة أسبوعيا حيث يمضي السياح عدة أيام في العقبة والمثلث السياحي الذهبي رم والبتراء .
وأشار بخيت إلى أن سوق سلوفاكيا السياحي من الأسواق الواعدة سياحيا بالنسبة للعقبة وقد تم استهدافه سابقا من قبل الحملات الترويجية التي تقوم بها السلطة في مختلف الدول ومن ضمنها دول أوروبا الشرقية .
وأوضح أن السياحة في العقبة بدأت تشكل زيادة ملحوظة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي سواء على صعيد السياحة القادمة عبر الطيران المباشر أو بواسطة السفن السياحية التي نقلت ما يزيد على ٤٠الف سائح خلال الموسم الحالي متوقعا أن يزيد العدد عن ٨٠ الف سائح طيلة موسم سياحة البواخر .

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