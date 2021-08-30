“طائرة” شباب الحسين تحلق في أجواء عيرا بالدوري الممتاز



مصطفى بالو



عمان- حلقت “طائرة” شباب الحسين بسهولة من دون مقاومة، في أجواء عيرا، وحقق الفريق الفوز الثاني في دوري الأندية الممتازة لكرة الطائرة، عندما فاز بنتيجة 3/ بواقع 25/16، 25/ 22، 25/22 ، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ليرفع شباب الحسين رصيده إلى 6 نقاط متشاركا مع وادي موسى بالصدارة، فيما وقف فريق عيرا عند نقطة واحدة، في إطار منافسات الجولة الثانية التي تختتم اليوم، عندما يلتقي الوحدات برصيد 3 نقاط مع العودة بذات الرصيد، عند الساعة الخامسة في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

شباب الحسين 3 عيرا 0

وشهدت المباراة تفوق واضح لفريق شباب الحسين في الشوطين الأول والثاني، حيث برع معد الفريق ياسر مجاهد في تمويه حوائط الصد، بين الاعداد لخالد ابومرشد واحمد العمري وأحمد النقيب، بالهجوم من مختلف محاور الشبكة، في ظل تراخي عيرا وانكشاف ملعبه الخلفه، رغم محاولات الترتيب من قبل معد عيرا محمد الناجي، والكرات الساحقة التي وجهها محمد ابوكويك وخالد الرواشدة واسقاط الكرات خلف حوائط الصد، إلا ان تنظيم خطوط شباب الحسين وقوة حوائط الصد وحسن الاستقبال، مكنته من حسم الشوط الأول 25/16، وهو ذات السيناريو الذي ارتسم في الشوط الثاني، في ظل تحسن العاب عيرا وحيوية ايهاب محاسنة، والرواشدة وابوكويك وزياد زبدية وفق اسارات المعد الناجي، والتي رد عليها شباب الحسين بتغطية الملعب الخلفي وظضبط حوائط الصد، ليحسم الشوط الثاني لصالحه 25/22، فيما بلغت الإصثارة ذورتها وباغت عيرا شباب الحسين من تنويع الكرات، والهجوم من عمق وطرف الشبكة، وفق تميز المعد الناجي والكرات الساحقة للرواشدة وايهاب محاسنة وابوكويك، ليتقدم عيرا 19/ 16، في ظل يقظة شباب الحسين وتميز اسامة مرعي وخالد ابومرشد، وأحمد العمري، في ارسال الكرات الساحقة وتنويع الهجوم، ومهارة المعد ياسر مجاهد في خداع حوائط صد عيرا، ليعدل الكفة 20/20، 22/22، وانهى الشوط الثالث لصالحه 25/22، والمباراة بنتيجة 3-0.

“طائرة الناشئين”

على صعيد متصل، فاز فريق البقعة على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25/21، 25/22، 25/15، في المبارةاة التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الناشئين لكرة الطائرة.