“طائرة” شباب الحسين تقلب التوقعات وتظفر باللقب

خالد المنيزل

عمان – استعاد فريق نادي شباب الحسين للكرة الطائرة أمجاده من جديد، بعد غياب 4 سنوات متتالية عن ألقاب بطولات الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، ليعتلي قمة مسابقة كأس الأردن بالكرة للموسم الحالي، حيث كان آخر لقب للكأس ناله الفريق في العام 2015 بفوزه على فريق الوحدات بنتيجة 3-0. وجاء فوز الشباب بلقب الكأس الثلاثاء الماضي، بفريق أغلبه من “الشباب” الذين تحملوا الكثير من الانتقاد واللوم خلال إنطلاقة البطولة، وخاصة في مباراتهم الأولى أمام عيرا والتي إنتهت لمصلحتهم 3-1، وكذلك خلال مباراتهم أمام العودة والتي إنتهت بنفس النتيجة. وعكس فريق شباب الحسين كل التوقعات، التي كانت تصب بكاملها لصالح فريق الوحدات كمرشح أول، الا أن فريق وادي موسى هو الآخر أربك التحليلات وأبعد فريق الوحدات عن المباراة النهائية في مباراة تعتبر ماراثونية وعالية المستوى الفني، وانتهت لمصلحة وادي موسى بنتيجة 3-2، وكذلك خالف فريق وادي موسى التوقعات بأنه سيكون البطل للموسم الحالي لكن روح الشباب والجماعية والاصرار على العودة من بعيد منحت شباب الحسين التفوق ونيل اللقب.

وبشكل عام، فإن الفرق انقسمت الى 3 طوابق في البطولة، حيث جاءت فرق شباب الحسين والوحدات ووادي موسى والكرمل وعيرا والعودة بالمستوى الأول، بينما جاءت فرق مليح وصما والمهندسين بالمستوى الثاني.

عموما شهدت مباريات الكأس للموسم الحالي العديد من الأحدات التي رافقت المباريات ومن أبرزها:

اعتداء وتوقف وإصابة

في مباراة شباب الحسين وعيرا توقفت المباراة بسبب اعتداء على أحد حكام الراية من قبل جمهور عيرا، لكن تم استئناف المباراة بعد ربع ساعة من التوقف.

وفي مباراة شباب الحسين وصما توقفت المباراة في شوطها الأول عند النقطة 19-4، بسبب إصابة اللاعب مالك أحمد، لينهي الحكم باسل شباب المباراة بفوز شباب الحسين 3-0، كون فريق صما حضر بستة لاعبين فقط.

غياب ومشاركة

شهدت مباراة الوحدات أمام الكرمل غياب ضارب الوحدات محمد دقماق، وحقق الوحدات الفوز بنتيجة 3-1، وفي مباراة الوحدات شارك دقماق لكن أصيب زميله أحمد العواملة ليخسر الوحدات أمام وادي موسى بنتيجة 2-3.

جوائز مالية

نال فريق شباب الحسين (بطل الكأس) الجائزة المالية وهي 3000 دينار أردني، بينما نال وادي موسى (الوصيف) مبلغ 2000 دينار، بينما لم تحصل بقية الفرق المشاركة على أي مردود مادي.

نتائج ومباريات

فريق شباب الحسين كان أكثر الفرق التي لعبت مباريات، فقد خاض الفريق 4 مباريات فاز بالأولى على فريق عيرا بنتيجة 3-1، ومن ثم فاز على فريق صما بنتيجة 3-0، وعلى فريق العودة 3-1، وفي النهائي فاز على فريق وادي موسى بنتيجة 3-0.

وحقق وادي موسى الفوز على مليح بنتيجة 3-0، وفاز على الوحدات 3-2، وخسر النهائي أمام شباب الحسين 0-3.

بينما فاز الوحدات على الكرمل بالدور الأول 3-1، وفاز العودة على المهندسين بنتيجة 3-0.