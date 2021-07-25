طائرة عامودية وفريق خاص للبحث عن مفقود بمادبا

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن طائرة عامودية شاركت اليوم بعملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين في محافظة العاصمة، والتي يشارك بها فريق بحث وتحقيق خاص تم تشكيله لهذه الغاية.

وبين الناطق الاعلامي ان طائرة عامودية باشرت المساعدة في عمليات المسح والتمشيط لعدد من المناطق في محافظة مادبا كأحد المناطق التي تجري عملية البحث فيها، وبمساعدة من وحدة الكلاب البوليسية k9 مؤكدا ان عمليات البحث انطلقت من لحظة البلاغ عنه وما زالت مستمرة.