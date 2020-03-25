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طائرة عسكرية لنقل مواطن أردني تعرض لحادث في السعودية

منذ 35 دقيقة

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عمان-  بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، بإرسال طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لنقل المواطن منيب عبدالله الأحمد العلي، إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن تعرض لحادث سير خلال تواجده في السعودية.
ولم تحل إجراءات إغلاق المطارات والمعابر البرية والبحرية بسبب وباء فيروس كورونا، دون أن يلبي جلالة الملك نداء المواطن، في إطار حرص جلالته على حياة الأردنيين أينما كانوا. وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على توجيهاته السامية، ورعايته المتواصلة لأبناء وبنات الأردن، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
بترا

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