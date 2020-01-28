طائرة عسكرية من مطار ماركا لنقل الطلبة الأردنيين والفلسطينيين من الصين

محمود الطراونة

عمان – كشف مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات ان طائرة عسكرية ستحط بمطار ماركا العسكري تستعد للاقلاع خلال 48 ساعة لنقل الطلبة الاردنيين والفلسطينيين من جمهورية الصين الشعبية الى المملكة.

وقال إنه سيتم نقل جميع الطلبة الى مركز العزل في مستشفى الاوبئة في البشير وابقائهم مدة 14 يوما وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

واشار زريقات إلى ان مركز العزل في مستشفى البشير الحكومي لم يدخل فيه سوى اربعة اشخاص 3 من الطلبة الاردنيية في الصين وعامل صيني.

وشدد على انه لم تثبت اية حالة اصابة بفايروس كورونا بالمملكة وان “الكتات” الخاصة بالفيروسات متوفرة في مختبرات وزارة الصحة.

اما “الكتات” الخاصة بفحص فايروس كورونا الجديد فتنتظر وزارة الصحة تسلمه خلال يومين من منظمة الصحة العالمية حيث سيصار الى توزيعه الى مختلف دول العالم لكونه فايروس جديد.

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