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طائرة مساعدات أردنية تصل إلى مطار بيروت

منذ ساعتين
طائرة مساعدات أردنية تصل إلى مطار بيروت-(ارشيفية)
طائرة مساعدات أردنية تصل إلى مطار بيروت-(ارشيفية)

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بيروت – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وصلت مساء اليوم الاثنين طائرة مساعدات طبية أردنية عاجلة الى الشعب اللبناني الشقيق.
وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق للمساهمة في معالجة المصابين جراء الانفجار الذي وقع في بلدة تليل في محافظة عكار قبل يومين.
وكان في استقبال الطائرة السفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد وعدد من المسؤولين اللبنانيين.–(بترا)

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