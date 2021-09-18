“طائرة” وادي موسى تتعذب في أجواء عيرا وتمضي في صدارة الدوري الممتاز

عمان -الغد – تعذب فريق وادي موسى قبل عبور أجواء عيرا بنجاح، وفاز بنتيجة 3-2، بواقع 29-27، 25-21، 22/25، 22/25، 15/4، ومضى في صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة برصيد 14 نقطة من دون خسارة، في المباراة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فيما تحرك رصيد عيرا إلى 8 نقاط، في إفتتاح الجولة الخامسة من منافسات الدوري.

-مثل وادي موسى: يعقوب القهوجي، محمد دقماق، اسلام دراغمة، جمال غنايم، علي مطلق، أمين السطري، وائل رداد، مهند الصفدي، والليبرو بشار محارمة.

-مثل عيرا: محمد الناجي، محمد أبوكويك، زياد زبدية، راشد العوان، زياد محاسنة، خالد الرواشدة، محمد العلوان، أنجاد محاسنة،أسامة خريس، والليبرو ايهاب محاسنة.



وأدار اللقاء كلا من الحكم الاول الدولي محمد الزيودي، الحكم الثاني الدولي باسل شباب، المسجل عبدالرحمن الكليب، ومراقبي الخطوط عبدالمجيد الجزازي ومحمد ماجد، فيما ادار اللقاء الأول-شبا الحسين والكرمل-، كلا من الدولي أحمد القطارنة، الحكم الثاني عبدالرحمن الكليب، المسجل حذيفة قمر، ومراقبي الخطوط قصي الحراسيس، ومصطفى البكيرات.