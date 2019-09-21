طاجيكستان تهزم نيبال وتنفرد بصدارة مجموعتها في التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – انفرد منتخب طاجيكستان بصدارة المجموعة الأولى، بعد تغلبه على نظيره النيبالي 7-0، في المباراة التي جرت أمس الجمعة على “ستاد الأمير محمد” بالزرقاء، مع ختام الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية للناشئين تحت 16 عام.

وحقق المنتخب الطاجيكي انتصاره الثالث على التوالي ليصل الى النقطة التاسعة، في ريادة الترتيب متقدما على منتخبنا (7) نقاط، الذي استقر ثانيا أمام الكويت (5)، ونيبال نقطة وحيدة، وسريلانكا برصيد خال من النقاط.

ويحتاج المنتخب للفوز في المباراة القادمة أمام طاجيكستان، ليصعد مباشرة الى نهائيات كأس آسيا 2020 بالبحرين، بعيداً عن حسابات الاستقرار بين أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني.

ويتأهل الى النهائيات صاحب المركز الأول من المجموعات الـ11، الى جانب افضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وفي حال حصول الدولة المستضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر، فإن صاحب المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل.