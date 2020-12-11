طارق الحجاوي طبيب جديد يلتحق بشهداء الجيش الأبيض ضد كورونا

عمان- الغد- نعت نقابة الأطباء، الجمعة، الدكتور طارق الحجاوي، الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب في الحرب مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في منشور لها عبر “فيسبوك”: ” نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الدكتور طارق الحجاوي والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، متقدمة من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء”.