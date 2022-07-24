طارق الناصر و”رم” في افتتاح الدورة الـ36 من جرش

عمان-الغد- أكد الموسيقار والمؤلف الموسيقي والملحن طارق الناصر أن هنالك خصوصية للعرض الموسيقي الذي ستفتتح به “مجموعة رم- طارق الناصر” فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 36 ، يوم الأربعاء القادم في مدينة جرش التاريخية. وبين أن مسارح جرش تحمل معها كل من وقف عليها من عمالقة ونجوم وفنانين على مر السنين، مشيرا إلى تفرد المسرح الشمالي الروماني القديم الذي يعود تاريخه إلى عام 165 ميلادي، والذي يقع بجانب معبد “أرتميس” الذي يعد أجمل وأهم المعابد في جيراسا القديمة.

يقول الناصر “عندما تقف على مسرح له تاريخ يتجمع فيك هذا التاريخ، وجرش الرومانية مدينة مذهلة”.

وكشف الناصر، الذي أسس خلال مشواره الفني لرؤية متجددة للموسيقا المعاصرة في المنطقة العربية، أنه سيكون هنالك أغنية جديدة تحمل اسم “جراسيا” من كلمات الشاعر حيدر محمود وألحان الناصر وغناء عدي النبر ونتالي سمعان.

وبين الناصر أن العمل جار على قدم وساق تحضيرا لحفل افتتاح مهرجان جرش منذ أسابيع، وصرح أن العرض سيستضيف نجمين عربيين هما الفنان وائل الفشني من مصر والفنانة ميس حرب من سورية.

وتربط الناصر، الذي عمل مع كبار المخرجين في سورية ومصر وجمعه لقاء خاص مع الموسيقي والموزع الأرجنتيني الشهير غوتسافو سانتاولالا الحاصل على جائزة الأوسكار لعامي 2006 و2007 تبادلا العزف فيه، أياما جميلة وعلاقة خاصة مع “جرش” سواء كمدينة أو كمهرجان؛ مستذكرا أيام الطفولة حينما كان يذهب لحضور فعاليات المهرجان، “بالإضافة إلى أنها محطة دائمة على الطريق الواقع ما بين مدينة إربد التي نشأ فيها ومدينة عمان التي أسس مجموعة “رم” فيها”، وفق الناصر.

ويتنوع البرنامج الذي سيتم تقديمه في حفل يوم الأربعاء ما بين أعمال خاصة للناصر و”رم”، وفقرات من الموروث الأردني حيث يستضيف العرض فرقة معان للفنون الشعبية وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية من الرمثا، كما يشارك في العرض 31 موسيقي من وتريات وإيقاعات وهوائيات والجوقة الغنائية بالإضافة إلى الغناء المنفرد، وتتولّى “تجلّى للموسيقى والفنون” إدارة الإنتاج التنفيذي لهذا العرض.

هذا وكانت مجموعة “رم” طارق الناصر قد اختتمت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في عامي 2000 و 2011.

عرف الجمهور الموسيقار طارق الناصر عبر تأليفه وتوزيعه الموسيقا التصويرية للمسلسل السوري” نهاية رجل شجاع” عام 1998، حيث اعتبر النقاد هذه الموسيقا نقلة في صناعة الموسيقا التصويرية للدراما العربية خاصة في سورية، ليكون بذلك أسس مدرسة جديدة اتبعها من بعده كثيرون، وانتشر اسمه بعد ذلك خاصة مع تأليفه وتوزيعه للعديد من المسلسلات المشهورة مثل “الكواسر” و”أخوة التراب” و”يوميات مدير عام” و”الملك فاروق” و”أبواب الغيم” وغيرهم، وتعامل خلال مشواره مع الكثير من المخرجين منهم نجدة أنزور والراحل حاتم علي وهشام شربتجي.

تاريخ الناصر حافل بتـأليف الموسيقا التصويرية وتوزيعها والتلحين، وقد حاز على الجائزة الذهبية لأفضل موسيقا تصويرية في مهرجان القاهرة للإعلام عام 2007 عن تأليف وتوزيع موسيقا مسلسل “الملك فاروق” ومسلسل “رسائل الحب والحرب”.

و”رم” هي مساحة موسيقية مستقلة للناصر ولمن يشارك في عروضها. تأسست المجموعة منذ أكثر من 24 عاما بجهد مشترك ما بين الموسيقار طارق الناصر والناشطة في المجال الثقافي ومؤسسة “تجلى للثقافة والفنون” رسل الناصر. ضمت “رم” في مشوارها أكثر من 200 موسيقي أردني وعربي ومن العالم، وهي تجربة ساهمت في تأسيس الحراك الموسيقي الحقيقي في الأردن، وساهمت بوجود فرق موسيقية مستقلة أصبح لها صيت في الوطن العربي.

أطلت “رم” على تجارب موسيقية عالمية، من خلال مشاركات المجموعة التي وصلت إلى أكثر من 400 عرض في أكثر من 50 مدينة حول العالم عبر مشاركتها في مهرجانات محلية وعربية وعالمية ثقافية.