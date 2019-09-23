طارق خوري منتقداً كلمة للناطق باسم نقابة المعلمين: هذا يجعلنا نتخذ موقفاً آخر

عمان- الغد- وجه النائب طارق خوري، اليوم الاثنين، رسالة إلى نقابة المعلمين فيما يلي نصها:

إلى نقابة المعلمين

تابعت باهتمام كبير واستمعت للكلمات التي ألقيت في اعتصام معلمي الزرقاء والذي دعت إليه النقابة لتحقيق مطالبها، الذي أعتبره حق لهم ولكن ما سمعته جعلني أتوقف عند بعض العبارات والكلمات فحراك المعلمين هو حراك نقابي مطلبي وليس “ثورة” كما جاء على لسان الناطق الإعلامي نور الدين نديم ولن تكون ثورة فنحن وقفنا معكم لأنكم تستحقون أما أن يتحول خطابكم خلال اليومين الماضيين، فهذا يجعلنا نتخذ موقفاً آخر لم نكن نريده فاللغة والخطاب خرجت عن المسار الذي تطالبون به فأنتم معلمون ولغتكم يجب أن تكون كما تعودنا عليها، لذلك أدعو مجلس النقابة الذي نجله ونحترمه إلى محاسبة كل شخص يخرج عن لغة الكياسة وفن الحوار والخطاب.

نحن معكم ومعظم أبناء الشعب معكم واستطعتم استمالة قلوب الناس من خلال طرحكم المطلبي المحق .

نحن معكم ما دامت قضيتكم مطلبية لان الثورة ليست اختصاص نقابة المعلمين في هذا الظرف وأنني انصح مجلس النقابة وضع حد لأيً كان يهدف إلى العبث بنقاء المطلب الذي من أجله تدفعون الثمن غالياً.

طارق سامي خوري