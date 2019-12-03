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“طاقة النواب”: لا تتناقلوا أحاديث رفع أسعار الكهرباء.. لن نوافق

منذ 17 دقيقة

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عمان- الغد- دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي، إلى عدم تداول أحاديث حول نية رفع تعرفة أسعار الكهرباء، وأن اللجنة “ترفض رفع الأسعار”.

وأكد خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء للاطلاع على خطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للتعامل مع الموسم المطري، ضرورة انعكاس الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة وشركات الكهرباء على المواطنين وتعرفة الكهرباء.

وقال القيسي: إن اللجنة استمعت لخطة “الطاقة” والشركات المعنية حول خططها في مواجهة فصل الشتاء، داعيًا إلى تجنب الأخطاء التي وقعت في الأعوام الماضية، وأن يكون هناك سرعة أكبر للاستجابة مع الانقطاعات الكهربائية.

وقالت أمين عام “الطاقة” اماني العزام: إن الوزارة تتابع مع مركز إدارة الأزمات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، كل الخطط لمواجهة فصل الشتاء، مضيفة أن الوزارة خاطبت شركات التوزيع لتوفير المشتقات النفطية.

وأوضح رئيس هيئة مفوضي تنظيم الطاقة والثروة المعدنية، فاروق الحياري، أن شركات الكهرباء أعدت خطة واضحة للتعامل مع الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى “التقدم الهائل” في التعامل مع الأزمات، وهناك فرق طوارئ مؤهلة ومتخصصة، تعمل على مدار اليوم، للتعامل مع حالات الاعطال الكهربائية. وأكد ممثل شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة أن النظام الكهربائي بكامل جاهزيته، مستعرضًا أبرز ما تقوم به الشركة من صيانة عامة، والتأكد من توفر المشتقات النفطية، وخصوصًا في فصل الشتاء.

وقال: إن تأخر إصلاح العطل الكهربائي “يعود أحيانًا للأزمات المرورية، وتحديدًا خلال هطول الثلوج”.

وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء، بين الرواشدة “أننا نزود الجانب الفلسطيني بالكهرباء، فيما نسعى لإنشاء محطة تحويلية في منطقة الرامة”.

وحول تصدير الكهرباء إلى لبنان، قال الرواشدة: إن ذلك لا يمكن إلا من خلال سورية”، مضيفًا أن السلطات السورية قالت بأن خط النقل عبر أراضيها غير جاهز حتى الآن.

من ناحيته، قال ممثل شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: إن الشركة تخدم محافظات الوسط بطول شبكة يبلغ 30 ألف كيلو متر، فضلًا عن محطات التحويل، مضيفًا أننا نتعامل مع الأعطال الكهربائية من خلال 12 مركزًا متخصصًا تعمل على مدار الساعة.

وبين أن الوصول إلى العطل الكهربائي ومعالجته يتم خلال 90 دقيقة.

وأشار مدير عام شركة التوزيع حسان سلامة، إلى أن كوادر الشركة تعمل على إصلاح العطل الكهرباء في أسرع وقت ممكن، وتتميز آليات الشركة بأنها ذات دفع رباعي، بُغية التعامل مع الظروف الجوية الصعبة، كما أن مكاتب الطوارئ منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال إن لدى الشركة “مشروع التحكم عن بعد” الذي يُعد من أبرز إنجازاتها.

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