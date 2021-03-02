“طاقة” توقع اتفاقية إستراتيجية مع “Chemie-Tech”

عمان- انطلاقاً من التزامها بالتميز، وقعت شركة “طاقة”، ممثلة بالمؤسس ورئيس مجلس الإدارة، رجل الأعمال والمستثمر العراقي، الدكتور أحمد الجبوري، اتفاقية استراتيجية مع الشركة العالمية “Chemie-Tech”، وهي من أعرق الشركات التي تقدم خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) وتتبنى أعلى المعايير في الخدمات والحلول في هذا المجال.

وقد جاءت هذه الاتفاقية منسجمة مع رؤية الدكتور الجبوري المتمثلة في تحقيق أعلى مستويات الابتكار التي يطمح لتحقيقها والمحافظة عليها ضمن العمليات التي تقوم بها شركة “طاقة”، لما توفره “Chemie-Tech” من خدمات متميزة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) والتي تقدمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة. وعلى وجه الخصوص، ستقوم “Chemie-Tech” بتقديم أبرز خدماتها لمصنع الكلور القلوي والمنفذ من قبل شركة “طاقة”، ما سيعود بنتائج مذهلة بفضل الخبرة الطويلة التي تتمتع بها شركة “Chemie-Tech”، وهذا يعكس مساعي كل من شركة “طاقة” في التوسع والحفاظ على مستويات ومعايير عالمية في مشاريعها الرئيسية.

وقد أعرب الدكتور أحمد الجبوري، رئيس مجلس إدارة شركة “طاقة”، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، قائلاً: “لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر لتوقيع مثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية المهمة ويسعدنا تعزيز التعاون المشترك مع أبرز شركة في مجال خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) عالمياً، وهذا يدل على مدى توافقنا وانسجامنا في خطانا الاستراتيجية والتي تهدف لتوحيد الكفاءات مع “Chemie-Tech” والاستفادة من خبراتها القيمة في تنفيذ مشاريعنا الرئيسية”.

وأضاف: “يتطلع فريق عملنا بفارغ الصبر للبدء في هذا التعاون لإيمانه المطلق بأن هذه الاتفاقية ستعزز الآفاق المستقبلية لشركة “طاقة” وترتقي بمكانتهما في المقدمة نتيجة توحيد الجهود المشتركة فيما بيننا لتحقيق النتائج المرجوة والمتميزة. إننا نتطلع قدماً إلى الارتقاء بشراكتنا مع “Chemie-Tech” إلى أعلى المستويات، ونتوقع أن نشكل شراكة رائعة معاً”.