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طاقم حكام أردني لإدارة مباراة نينه ونيغروس بكأس الإتحاد الآسيوي

منذ 42 دقيقة

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عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام من الاردن، لادارة مباراة ثان كوانغ نينه الفيتامي مع نظيره سيريس–نيغروس الفلبيني، لحساب المجموعة السابعة، لكأس الإتحاد الآسيوي 2020.

وسيدير المباراة التي ستقام يوم 25 شباط (فبراير) المقبل في فيتنام، طاقم الحكام المكون من احمد يعقوب واحمد سمارة وحمزة سعادة.

كما اختار “الآسيوي” المحاضر ومقيم الحكام ناصر درويش، للاشراف على طاقم الحكام الاماراتي المكلف بادارة مباراة الجيش السوري، والفائز من الدور التمهيدي (عمان/فلسطين) يوم 24 شباط المقبل، لحساب المجموعة الاولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

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