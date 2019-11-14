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طاقم حكام أردني يشارك بنهائيات آسيا في تايلند

منذ ساعتين

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عمان – اختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طاقم حكام من الأردن، للمشاركة بإدارة مباريات النهائيات الآسيوية تحت سن 23، والتي ستقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك في كانون الثاني المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
ووقع اختيار “الآسيوي” على الطاقم المكون من ادهم مخادمة، احمد فيصل، احمد مؤنس، محمد بكار، فيما تم اختيار مقيم الحكام اسماعيل الحافي للمشاركة بالاشراف على حكام البطولة.-(بترا)

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