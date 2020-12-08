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طاقم حكام أردني لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

منذ 17 دقيقة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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عمان- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام أردني لإدارة مباراة فيسيل كوبي الياباني وسوون سامسونج الكوري، التي ستجري الخميس المقبل قي قطر ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق القارة.
وأعلن اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي الثلاثاء أن المباراة التي ستقام عند الرابعة مساء على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، سديرها الحكام أدهم مخادمة، وأحمد مؤنس، ومحمد البكار.
ويعكس اختيار مخادمة ومؤنس وبكار لإدارة اللقاء، ثقة الاتحاد الآسيوي بالحكم الأردني وكفاءته في قيادة أهم المباريات على الساحة القارية. -(بترا)

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