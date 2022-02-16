طاقم حكام أردني لمبارة بدوري المحترفين السعودي

عمان- الغد- وافق اتحاد كرة القدم على على طلب نظيره السعودي، بتسمية طاقم حكام اردني لادارة مباراة بدوري المحترفين السعودي.

و تقدم الاتحاد السعودي ، بطلب إسناد مهام إدارة مباراة في دوري المحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان”، إلى طاقم حكام دولي أردني، للمرة الأولى، ليعلن اتحاد الكرة الاردني موافقته على الطلب السعودي ، ليسند المهمة إلى طاقم الحكام الدولي والمرشح لإدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، : أدهم مخادمة، أحمد الرويلي ومحمد البكار.

وسيتولى الطاقم إدارة لقاء في 26 من الشهر الحالي ضمن الأسبوع الـ22 من الدوري السعودي.

ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في الدوري السعودي، في إطار استراتيجية الاتحاد التي تهدف لتبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.