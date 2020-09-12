طاقم حكام أردني يشارك بإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

عمان – وصل طاقم حكام أردني إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم وفق نظام التجمع.

ويضم طاقم التحكيم الأردني كلا من أدهم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد بكار وأحمد فيصل، كما استعان الاتحاد الآسيوي بخبير التحكيم الأردني اسماعيل الحافي لتقييم الحكام في البطولة التي تنطلق الاثنين المقبل، وطلال السويليمن لمراقبة المباريات.

وأكد الحافي لوكالة الابناء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن الحكام والمراقبين والمحاضرين الذين وصلوا إلى قطر خضعوا لفحص كورونا، كإجراء وقائي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واعتبر الحافي أن اختيار الكفاءات الاردنية للمشاركة في هذه البطولة المهمة، دليل على السمعة العطرة التي يحظى بها التحكيم الاردني في المحافل الخارجية.