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طاقم حكام أردني يُدير مباراة التعاون والدحيل بدوري أبطال آسيا

منذ 28 دقيقة

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عمان – الغد – يُدير طاقم حكام دولي أردني، مباراة التعاون السعودي ونظيره الدحيل القطري، والتي تقام عند الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

واختار الاتحاد الآسيوي الحكام ادهم مخادمة واحمد مؤنس ومحمد البكار واحمد فيصل لادارة المباراة التي ستقام على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الاهداف عن التعاون، يليه الشارقة الاماراتي وبيرسبوليس الايراني بالمركز الاخير دون نقاط.

يذكر ان الطاقم الاردني ادار لقاء باختاكاور الاوزبكي وشباب الاهلي الاماراتي بالجولة الاولى، والذي انتهى لمصلحة الفريق الاوزبكي بهدفين لهدف.

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