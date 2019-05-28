طاقم دورية خارجية يساعد سيدة على وضع مولودها في إربد

عمان- الغد- فوجئت إحدى الدوريات الخارجية العاملة على شارع البتراء في محافظة اربد بتوقف مركبة بالقرب منهم، وسارع سائقها بطلب المساعدة لإيصال سيدة برفقته إلى المستشفى والتي تبين أنها حامل وفي حالة ولادة.

ومما زاد من غرابة الموقف أنه وفور الإبلاغ عن الحالة والتنسيق مع الدفاع المدني للحضور، كانت السيدة في حالة وضع وخروج الجنين، ليسارع مسؤول الدورية بالتنسيق مع طواقم الدفاع المدني هاتفيا باجراء عملية الولادة لضمان سلامة الجنين، وتم نقل السيدة وطفلها بعد ذلك إلى مستشفى بديعة الحكومي بإربد وحالتهما الصحية جيدة.