طاقم طبي أردني في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – اختارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) طاقم طبي أردني للعمل ضمن كادرها الطبي خلال فترة إقامة الأولمبياد والتي تنطلق يوم 23 الشهر الحالي وتستمر حتى الثامن من أغسطس القادم.

ويتكون الطاقم الطبي من الدكتور أحمد الخطاطبة والدكتور ليث الخيري وسيكونان ضمن الطاقم الطبي في دورة الألعاب الأولمبية القادمة إلى جانب السيدة كفاح طه والتي ستعمل في أولمبياد طوكيو ضمن الكادر المختص بإجراء فحوصات الكشف عن المنشطات.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد رشحت الطاقم الطبي للمساعدة في عملية تنظيم الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) في إطار حرص اللجنة الأولمبية الأردنية على التشاركية في عملية التنظيم واعطاء الكوادر الأردنية المميزة الفرصة لعرض خبراتها في مثل هذه المحافل الدولية.

ورحبت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بالطاقم الطبي الأردني للعمل ضمن كادرها خلال فترة إقامة النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية.

وعبر الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ، ناصر المجالي ، عن اعتزاز اللجنة الأولمبية باختيار الطاقم الطبي الأردني للمساعدة في التنظيم بأولمبياد طوكيو ومؤكداً أن هذا الاختيار جاء بفضل السمعة الطيبة الذي يتمتع به للقطاع الطبي الأردني.

وقال المجالي :” نحن سعداء للغاية لاختيار الطاقم الطبي الأردني للعمل ضمن الكادر الطبي المشرف على أولمبياد طوكيو .. هذه الدورة الاستثنائية في الجانب الصحي والطبي بسبب ظروف فيروس كورونا وكلجنة أولمبية كُنا حريصين على ترشيح الطاقم لطبي للمساعدة في عملية التنظيم من أجل الوصول جميعاً إلى ألعاب آمنة”.

وعبر الطاقم الطبي الأردني المُشارك في أولمبياد طوكيو عن اعتزازه بهذا الاختيار وتمثيل الأردن في أولمبياد طوكيو والمساعدة في عملية تنظيم الحدث الرياضي الأضخم على مستوى العالم.