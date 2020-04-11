“طالبات روبوتنا”: فريق أردني يشارك ببطولة عالمية افتراضية للربوت

عمان – الغد – تنطلق يوم السبت المقبل البطولة العالمية الإفتراضية للروبوت بمشاركة (48) فريقاً من ٢٠ دولة، أبرزها فرق من الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وعدد من الدول الأوروبية.

ويمثل الدول العربية فريق واحد من الأردن، يتكون من طالبات في منطقة عمان الشرقية، عبر شركة مقرها في حي الطفايلة، يشرف عليها المهندسون جاسر الحراسيس وثائر اللداوي

وتقام البطولة بعد إلغاء معظم البطولات العالمية للروبوت هذا العام بسبب الظروف التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا والقيود التي تفرضها الدول على التجمعات الكبيرة، بحيث ستقام هذه البطولة أون لاين بما فيها تشغيل الروبوت والحفل الختامي بحضور خبراء و مختصين عالمين في ذات المجال.

والفريق الأردني المعروف باسم “طالبات روبوتنا” مكون من ١٠ طالبات من حي الطفايلة و مخيم الجوفة و حي نزال ووالزرقاء وهن: زينة نوفل، سديل الحراسيس ، شهد عكيلة ، دلال سعود ،فرح فقير ،ملك صالح ، نور مرقة، نور بزور، لين فتياني، ليان لافي و باشراف المعلمة غيداء يحيى

وقد جمعتهن شركة روبوتنا الإجتماعية وهي تعنى بتنمية مهارات طلبة المدارس الأردنين و خاصة في المدارس الأقل حظا في المملكة .

وتقسم المسابقة لثلاثة محاور رئيسية و هي البحث العلمي و القييم الأساسية و تصميم الروبوت و كان الموضوع العام للمسابقة هذا العام حول المشاكل التي تواجه المدن المحلية و العالمية.

وتميز فريق “طالبات روبوتنا: هذا العام في مجال البحث العلمي حيث عملن على بناء روبوت يضاف لأعمدة الكهرباء في الشوارع الأردنية بحيث يصبح كل عامود انارة وحدة تنقية للهواء قادرة على تنقية الهواء بقدرة تفوق ٢٠ شجرة معمرة بتكلفة زهيدة و باستخدام مواد طبيعية حيث عملت الطالبات على المشروع لعدة أشهر و لاقت دعما وملاحظات قيمة من مجموعة كبيرة من المختصين في المجال في الأردن .

وتقام هذا البطولة بتنظيم من مؤسسة share and learn ومقرها ولاية فلورديا الأمريكية، بمساعدة ٦٠ خبيرا و محكماً معتمداً في مجال الروبوت و الذكاء الإصطناعي حول العالم. وهذه المؤسسة مختصة في مجال الروبوت ومسابقات الروبوت العالمية، بحيث تحاول بناء مجتمع متعاون و مترابط في مجال الروبوت على مستوى العالم.