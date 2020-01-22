طالبان أردنيان يحصدان المركز الأول لمسابقة “كرة قدم روبوتات” في أوزبكستان

عمان – الغد – حقق الطالبان نور الدين الأصبحي وعبد الله أبو دبسة، من قسم هندسة الميكاترونكس بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية، المركز الأول في مسابقة كرة القدم للروبوتات الأولى التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في أوزبكستان.

وتنقسم المسابقة إلى قسمين حسب الفئة العمرية؛ الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما وآخر لمن هم من عمر 18 إلى 23 عاما، بالإضافة لمسابقة كرة قدم ومسابقة “سومو” للفئة العمرية الأكبر.

وحقق المنتخب الأردني الممثل بطلبة الجامعة الأردنية المركز الثاني بعد أربعة 4 انتصارات وخسارة أمام البلد المنظم.

ومن ثم انتصر الفريق الأردني على الفريق الباكستاني في الدور نصف النهائي، وصولا للمباراة النهائية التي كانت بين الفريق الأردني وفريق البلد المنظم مرة أخرى ليحقق الأردن انتصارا كبيرا بعشرة أهداف مقابل هدفين ويتوج بالمركز الأول على مستوى الدول المشاركة.

والجدير بالذكر أن الطالبين الأصبحي وأبو دبسة كانا الممثليْن الوحيديْن للأردن وللعالم العربي في هذه المسابقة.