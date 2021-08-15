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طالبان تؤكد دخولها أحياء عدة في كابل

منذ 58 دقيقة
حركة طالبان
حركة طالبان

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كابل- أعلنت حركة طالبان الأحد أنها دخلت أحياء عدة في كابل في حين أشارت مصادر إلى أنها سيطرت على القصر الرئاسي بعد ساعات على مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة “وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابل لضمان الأمن” مضيفا “تقدمها يتواصل بشكل طبيعي”. وقالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في حركة طالبان لوكالة فرانس برس إن المتمردين سيطروا على القصر الرئاسي.-(أ ف ب)

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